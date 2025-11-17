台63線高架橋下綠化 獲國際景觀競賽佳作

記者李佩玲／綜合報導

交通部公路局昨日宣布，以「綠境之路．淨零之初─台63線高架橋下自然綠化」參加「IFLA－APR LA Awards 2025」國際景觀大獎競賽，獲「維護管理類」佳作。

公路局指出，台63線橋下空間原由雜草與荒地開始，藉由自然式植栽為理念，透過碳匯監測、草本配置與低維護策略，逐步讓橋下空間轉化為綠色生命帶，不僅讓土壤結合地被植物增加固碳量，也賦予橋下空間更多元的生態環境。養護單位將高架道路下方空間與隙地作為景觀設計區，分階段進行低碳相關科研試驗，並透過植栽設計挑選多樣臺灣原生草本植被，配合全年花期錯落的搭配，讓景觀隨季節變化，鋪面材料則利用公路工程廢棄資材替代碎石，提升基地的綠色韌性。

公路局表示，該路段透過橋下空間的綠化，來補償因公路造成的棲地破碎，重新串起生態廊道的連續性，並導入碳匯管理、達到減碳目標，不僅為地球克盡一份心力，也帶動公路環境的永續發展。

公路局以「綠境之路．淨零之初－台63線高架橋下自然綠化」參加IFLA國際景觀競賽，獲維護管理類佳作。（公路局提供）