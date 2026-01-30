台64丟包列重大刑案「司機交保金提高至20萬」 違法加入2車隊將開罰

政大雙學士畢業的溫姓替代役男，遭多元計程車運將丟包台64線，被4車輾過慘死，因為案件疑點重重，檢方改列重大刑案偵辦，司機保釋金也從5萬提高到20萬。經調查，涉案林姓司機違法加入2個車隊，將開罰叫車平台Bolt合作車隊3萬。

台64運將丟包案疑點多 友人：死者沒喝酒

溫姓替代役慘遭計程車丟包台64線喪命，運將原辯稱是因為不滿他酒醉踹椅子，雙方爆口角，是乘客自己下車。但警方調閱行車紀錄器卻發現，凌晨溫男上車都沒講話，直到過了10分鐘出現連續叩叩叩的聲音，運將就從提醒到怒吼他下車。

案件越追疑點越多，替代役男的好友還原當天晚上雙方的互動，認為他根本沒有喝醉，死者家屬也反控司機在說謊。

車隊應負管理責任 交通部：情節嚴重可廢執照

國立政治大學法學院教授劉宏恩更質疑，難道叫車平台的車隊不用負責任嗎？平台Bolt是路人甲嗎？一副事不關己的樣子，非常諷詞的還主打乘客安全，才剛進來台灣4個月就發生這樣的事情。

而肇事的計程車隸屬於Bolt叫車平台，去年9月進軍台灣，主要和在地車隊合作。但經過調查，涉案的運將違法加入2個車隊接單，北市公運處開罰Bolt平台3萬元。

交通部更發聲明強調，車隊本就應負起管理責任，視情節最重還可以廢止營業執照。

