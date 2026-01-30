台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛

新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。

溫男於台北市興隆路搭乘計程車前往板橋住處，遭司機丟包後遭4輛車輾過。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，事發當日凌晨，溫男於台北市興隆路搭乘計程車前往板橋住處。行車過程中，他疑似因想躺平休息，導致腳部踢到駕駛座椅背與車門，發出聲響。林姓司機多次提醒無效後情緒失控，要求溫男下車。警方表示，溫男下車後倒臥於內側車道，隨即遭4輛車輾過，當場不治身亡。目前，警方已將涉案5人依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。

溫男被計程車司機丟包在台64，隨後遭輾斃身亡。（圖／翻攝畫面）

時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文，聲援溫男家屬。她表示，部分媒體報導稱溫男「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但行車影像曝光後，證明溫男全程幾乎保持靜默，與部分媒體的說法有極大落差。死者弟弟沉痛發聲，表示：「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」他呼籲社會大眾停止傳播不實資訊，給家屬空間，讓司法釐清真相。

王婉諭指出，自己作為過來人，深知受害者家屬在面對重大變故時，往往要承受來自外界的揣測與標籤壓力。她提到，當年她選擇第一時間面對媒體與大眾，就是為了避免錯誤報導影響家屬的心情。如今，溫男家屬再次面臨類似情況，她懇請外界在司法還原真相之前，不要妄加揣測或傳播未經證實的細節，並希望媒體保持冷靜與耐心，給予家屬尊重與空間。

王婉諭強調，在混亂當下，停止不實消息的流傳，是對家屬最大的善意。她呼籲社會展現克制與成熟，讓司法機關釐清真相，避免對受害者家屬造成更多傷害。

據悉，溫姓役男為頂尖大學雙學士學位畢業生，去年10月分發至鐵路警察局服替代役，原定於今年2月底退役，卻不幸在返家途中遭遇死劫。家屬質疑，溫男可能並未飲酒，並要求查明他究竟是自願下車還是遭司機強行趕下車。警方表示，將持續調查釐清案情，以還原事實真相。

