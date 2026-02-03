台64丟包案再傳訊林姓司機 檢察官諭知限制出境出海

溫男上月25日遭多元計程車丟包台64快速道路後遭車輛輾斃。翻攝畫面

1月25日凌晨發生的25歲溫姓替代役男遭丟包輾斃案，案情至今仍有疑點，新北地檢署檢察官昨（2日）再度傳喚丟包的多元出租車林姓司機訊問，訊後檢察官諭知林男限制出境、出海，並施以科技監控，以確保偵查順利進行，及早釐清案情。

溫男1月25日凌晨2點07分，於北市文山區搭乘林男駕駛的多元計程車要返回板橋住處，但過程中疑似出現踢椅背、車門的行為，被林男趕下車，丟包在中和台64線快速道路上，溫男躺在內側車道，隨後遭4輛行經車輛輾過慘死。

檢警事後調閱相關監視器及行車記錄器，發現溫男上車後到被丟包前，在車上不發一語，而林男則供稱是對方自行要求下車，說詞與警方搜集到的證據出現落差，因此讓案情陷入謎團，檢警事後也解剖溫男遺體並採集檢體送驗，釐清是否有酒精或藥物反應。

案發後林男一度以5萬元具保，隨後保金又被提高到20萬，外傳是他向檢方自述有「出國計劃」所致，但此說法並未獲得新北檢證實，僅強調提高保金是因為「檢察官斟酌案情後認為有其必要性」。

昨日承辦檢察官再度傳喚林男訊問，訊後認為林男涉犯遺棄致死罪嫌重大，但尚無羈押必要，為保全偵查順利進行，因此諭知限制出境出海，並施以科技監控、須以手機每日報到。



