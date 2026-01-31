台64丟包案監視畫面曝 「天色昏暗+快車道」網：超難閃

台北市 / 綜合報導

溫姓替代役，遭到司機丟包在台64線，並被四車輾死一案，涉案司機以20萬元交保。有網友貼出事發當時的行車紀錄器畫面，短短幾秒讓許多網友都看傻眼。

畫面顯示當時天色昏暗，一輛行駛中的車子，差點就撞上路中的黑影，幸好駕駛眼尖，趕快打燈切換車道躲過，網友認為在昏暗燈光下可以閃過，要有不錯的眼力。但下個鏡頭看到，路邊停著一輛車開著警示燈，原PO推測，這可能就是第四輛不慎撞上人的車子。這短短幾秒的影片讓 大家看了都覺得，在這樣的視線跟車速下，要閃過真的很難，也替溫男感到不捨。

