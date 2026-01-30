台64丟包案！政大師長淚憶溫和典範 怒批Bolt「路人甲聲明」喊抵制

25歲役男遭丟包快速道路慘死，平台沉默多天後發出的聲明引起眾怒。（翻攝畫面）

25歲的溫姓替代役男25日凌晨使用Bolt平台搭乘多元計程車，卻在台64線快速道路遭司機丟包，隨即慘遭後方4車輾斃，針對此重大公安事故，Bolt平台僅發布聲明表示「深感哀痛」但以「司法調查」為由拒絕說明細節。政大法律系副教授劉宏恩對此重砲轟擊：「車是你派的，卻講著路人甲一般事不關己的話？」痛批平台安全責任缺失，並憤而解載App呼籲大眾集體抵制。

針對外界一度傳出「乘客酒醉爭執才被丟包」的說法，政大學務長蔡炎龍發長文為學生抱不平，他回憶，溫同學是政大新聞與企管雙主修的優秀畢業生，曾任校內海外訪問團核心幹部，帶領活動與公關組獲得企業主高度讚賞。蔡炎龍感嘆，溫男是一位溫和、謙虛且才華洋溢的人才，本該有無限可能，如今生命卻戛然而止，讓他「眼淚無法止住」。

蔡炎龍更在文中質疑，此案發生後媒體對車行的報導異常低調，且有刻意帶風向指責受害者的嫌疑。他指出，根據後續流出的錄音檔顯示，溫男全程表現安靜，在司機要求不要踢椅子時也僅回覆「好」，反而是林姓司機情緒激動、頻頻飆罵髒話。蔡炎龍憤怒質問：「即便乘客有動作，將人丟包在危險的高架快速道路，難道是這家車行許可的標準作業程序嗎？」

根據最新消息，涉案的林姓司機目前已遭Bolt平台停權處理，雖然平台方強調將全力配合刑事調查，但由於其初步聲明的消極態度，已引發法律界與學術界的強烈反彈。目前全案正由警方釐清司機是否涉及過失致死或遺棄罪責。

