生活中心／綜合報導

學霸替代役男遭丟包台64輾斃事件，司機聲稱他酒醉踹椅子，雙方爆發口角才下車。不但死者弟弟悲痛說「不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛」。友人也還原案發前動態，怒轟司機說謊。司機所屬的BOLT叫車平台發聲明「哀悼但不便說明」，讓政大師長痛批：你以為自己是路人甲嗎？呼籲抵制。

台64線丟包案，震驚全台！25歲的政大新聞、企管系雙主修學霸。明明再一個月就能退伍，餐敘酒後竟遇上死劫！司機被帶回派出所，竟供稱是死者多次踢他椅背，發生口角，才氣到把人趕下車。這說法被死者友人，狠狠打臉。

廣告 廣告

死者好友(變音)：「我有再回他一個(訊息)，我說你喝醉了嗎，他回我 沒有，不是清醒的話，很難把另外一位喝醉的人，先送回住所，再自己 做出這個，要回自己住所的選擇」

台64丟包案! 死者友人證實"他能回訊息"批轟司機說謊

25歲的政大新聞、企管系雙主修學霸。明明再一個月就能退伍，餐敘酒後竟遇上死劫（圖／民視新聞）友人痛批，司機說謊，規避責任！優秀畢業生，命喪輪下，政大師長也不捨發聲。傳院教授方念萱坦言痛心，衷心希望這起不幸事件，能改變對乘客不友善的結構。學務長蔡炎龍，以及法學院教授劉宏恩，更點名叫車平台BOLT，怎麼可以這麼不負責任！

政大學務長 蔡炎龍：「應該是第一時間，車行平台應該出來，說一些話 比方說道歉，或是說 他們未來會怎麼處理，就是完全沒有看到他們，做任何的聲明」

政大法學院教授 劉宏恩：「這些平台都是用演算法，來算什麼樣的路線，可以讓他極大化，他的這個收益，請問他有沒有用演算法，去算怎麼樣對消費者，最安全呢」

回看BOLT事發第二天第一次對外回應。平台先是否認，和肇事駕駛有關聯。兩天後，總算查明，再發聲明，表達哀痛與不捨，但又說已進入司法調查階段，不多做回應。

政大職涯發展中心總監：「(BOLT退款傳訊)非常抱歉，沒辦法幫你，如期的送到你預訂地，Jason以前都是坐其他叫車平台，一次的信任(BOLT)，就變成這樣的結果，我們有看到BOLT在新聞媒體說，他深感哀悼，哀悼什麼 我們不懂耶，哀悼什麼，我們需要的是他的道歉」

台64丟包案! 死者友人證實"他能回訊息"批轟司機說謊

平台退款回應，很遺憾無法將您安全送到目的地，現在看來，格外諷刺（圖／民視新聞）平台退款回應，很遺憾無法將您安全送到目的地，現在看來，格外諷刺。事件炎上，BOLT三度發聲，強調已經將駕駛停權，未來會依照調查結果，進行內部檢視與後續處理。

交通部公共運輸及監理司長 胡迪琦：「車隊還是要負相關的一個管理責任，依照公路法77條的規定，那最重的罰款可以到9萬，那並可以視情形，最重還可以廢止他的營業執照」

北市公運處一般科科長 洪瑜敏：「他的職業駕照，跟職業登記證，這個部分現在是有效的狀態，車輛他其實是，重複加入了兩個車隊，其實已經違反到我們，計程車客運服務業的，經營核准辦法，去裁罰三到九萬元罰鍰」

丟包司機，違法靠雙行，現在兩車隊都停權。而新北地院最新裁定，司機交保金額從5萬拉高20萬，罪名恐怕也江從業務過失致死轉向刑責更重的遺棄致死罪。

原文出處：台64丟包案! 死者友人證實"他能回訊息"批轟司機說謊

更多民視新聞報導

役男喝醉遭丟包台64「四車輾斃」高大成曝致死關鍵 怒批小黃司機：不道德

學霸替代役遭丟包輾斃 師不捨發文"他想出國讀書"

替代役男遭多元計程車「丟包」亡！ Bolt致歉：司機已停權

