台64丟包案「4大疑點」曝光 政大學務長怒批：輿論不該先怪死者

溫男家屬悲慟現身殯儀館。

台64線「多元計程車丟包輾斃案」持續引發社會高度關注。25歲溫姓男子疑因與司機發生衝突遭丟包於快速道路，隨後遭4輛車輾過身亡。由於死者為政治大學新聞系、企管系雙主修畢業的優秀校友，事件震驚學界與社會。政大副教授兼學務長蔡炎龍29日在臉書發文追憶溫男，形容他是「政大想培養出來的人才典範」，個性溫和、謙虛且責任感強，深受師長與同儕肯定。

蔡炎龍指出，溫男曾參與政大北美青年訪問營，並擔任活動、公關與攝影等多組核心幹部，表現亮眼，也長期協助政大職涯中心撰寫新聞稿，被形容為「史上寫得最好的學生之一」。

蔡炎龍感嘆，原本想像有一天溫男會回到政大，向學弟妹分享人生冒險，「只是這一天，永遠不會來了。」

他坦言，對溫男離世的情緒，已從悲傷轉為憤怒，難以接受這樣一名充滿潛力的年輕生命戛然而止。

蔡炎龍點出台64線丟包案「4大疑點」

蔡炎龍質疑，類似重大交通案件通常會由車行第一時間出面說明、道歉或交代司機處分，但本案車行身分與內部處理過程一度未被清楚揭露，回應顯得異常低調，資訊透明度不足。

此外，部分輿論將責任導向溫男酒後失控、踢椅子或弄髒車輛，甚至形塑司機是因「擔心自身安全」才丟包。蔡炎龍強調，即便乘客曾有不當行為，也不應成為把人丟包在高架快速道路的正當理由。

更值得注意的是，警方掌握的12分鐘關鍵錄音檔顯示，溫男上車後前10分鐘幾乎保持沉默，僅在司機要求不要踢車門或椅背時回應「好」，反而是司機多次飆罵髒話。這與先前流傳的「雙方激烈爭吵、死者情緒失控」版本明顯不符。

蔡炎龍最後直言，無論乘客狀況如何，把一名疑似酒醉的人丟包在高架快速道路，本身就是極度危險且難以合理化的行為，質疑是否為車行所允許的處置方式。

酒後搭車遭丟包 4車輾斃

回顧案情，溫男於25日凌晨2時許，在台北市文山區飲酒後搭乘多元計程車前往新北市板橋區，途中疑遭司機林姓男子丟包於台64線高架快速道路。

溫男倒臥車道後，接連遭4名駕駛輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，當場死亡。

檢方已於27日完成遺體解剖，並採集血液送驗，將釐清溫男酒精濃度、是否有藥物反應，以及是否曾遭拖行或被強行下車，鑑定結果預計約2個月後出爐。

司機與4名駕駛交保 Bolt回應司機已停權

涉案司機林男及4名肇事駕駛，已依過失致死罪送辦，新北地檢署裁定司機林男與前兩名駕駛各以5萬元交保，後方兩名駕駛則以1萬元交保候傳。

另，林男隸屬叫車平台Bolt，Bolt已發聲表達哀悼，並表示將全力配合司法調查，該司機也於第一時間停權。



