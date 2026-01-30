台64丟包死亡車禍 死者弟：不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



台64線計程車丟包乘客事件延燒，時代力量主席王婉諭表示，她收到台64線受害者家屬來訊，案件發生後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了溫男幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差；死者弟弟痛訴，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛」。

回顧事件，本月25日凌晨2時07分，溫姓男子透過手機叫車APP叫到林姓駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路二段上車，預計返回新北市板橋區住處，途中卻在台64線快速道路被駕駛丟包在路邊，慘遭4輛後方來車輾斃，全案疑點重重，檢方已列刑案擴大偵辦。

廣告 廣告

王婉諭昨晚在臉書發文指出，「請大家給真相一點時間，也給家屬一點空間。」事發後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了他幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差。

王婉諭透露，自己收到「台64線計程車丟包乘客」一案的受害者家屬來訊，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」這是受害者家屬傳來的訊息，也是他們最真實的心聲。

王婉諭表示，「身為過來人，我非常清楚」，當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往是家屬最難以承受的壓力。

她說，所以當年她選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了我們所經歷的一切；但如今，因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演。

王婉諭表示，請求大家，在司法還原真相之前，不妄加揣測，拒絕轉傳那些未經證實、誇大聳動的細節。也希望媒體朋友們，保持冷靜與耐心，等待事實的浮現，讓司法去釐清真相。

王婉諭呼籲，輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意。停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，這是現階段他們最需要的支持，也是我們社會應有的克制與成熟。

更多太報報導

嫌吵！台南廚師「36刀砍鄰」 殺紅眼...頸、胸全身捅洞

車銀優道歉仍難止血！涉逃稅2百億韓元 多家代言品牌火速切割下架廣告

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭