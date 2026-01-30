台64丟包死者發酒瘋？家屬悲：不實指控「不亞於4車輾過的痛」

【記者林欣恬／綜合報導】台64線日前發生計程車司機丟包乘客、導致一名年僅25歲的溫姓男子不幸身亡的事件，引發輿論高度關注。時代力量黨主席王婉諭昨（29）日晚間在臉書曝光死者家屬的來訊，其中弟弟心碎發聲，指出：「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」王婉諭並呼籲大眾與媒體應保持冷靜，停止未經證實的揣測，給司法還原真相的時間，也給家屬必要的尊重與空間。

王婉諭透露，事發後她收到受害者家屬的來訊，對方指出，部分媒體報導將死者描述為「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但行車影像曝光後，證實死者幾乎全程靜默，與先前報導內容存在巨大落差。家屬悲痛表示：「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」

王婉諭以自身過去經驗指出，當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往會對家屬造成難以承受的二次傷害。她回憶，當年選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了避免錯誤報導與流言定義事件的真相，如今卻看到相似情況再次發生在溫姓男子的家屬身上。

她呼籲社會大眾在司法尚未釐清真相前，不要妄加揣測，也拒絕轉傳未經證實、誇大聳動的內容；同時也希望媒體能保持冷靜與耐心，等待事實完整呈現。「輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意。」

貼文引發網友熱烈回應，許多人批評部分媒體使用悚動標題、僅引用司機說法，卻未查證行車紀錄器內容，質疑新聞專業與倫理並未落實。有網友直言，無論事件細節為何，將乘客丟包在快速道路上，本身就是極度危險的行為，呼籲司法嚴正追究責任。

