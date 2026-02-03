台64丟包疑團！25歲替代役男遭4車輾斃 Bolt司機「電子監控」限制出境

涉嫌丟包溫姓役男致死，林姓司機遭電子監控。讀者提供



重大命案疑點重重！一名政治大學雙主修畢業的25歲溫姓替代役男，搭乘Bolt多元計程車返家，沒想到竟遭林姓司機丟包於台64線快速道路上，慘遭後方4輛輾過慘死；林姓司機遭檢方訊問後，將原本5萬元保金提升至20萬元，昨天（2／2）開庭後，訊後諭知林男須限制出境出海並實施電子監控。

據了解，林男目前所涉的「遺棄致死」罪嫌，為可處無期徒刑或7年以上徒刑重罪，若檢方認定最後成立遺棄致死罪嫌，可能適用國民法官法審理。

離奇案件發生於1月25日，目前正在鐵路警察局服役的25歲溫姓替代役男，於北市文山區興隆路2段訪友結束後，利用Bolt App叫了46歲林男的多元計程車，準備返回板橋嬸嬸家，行經台64線1公里處中和段時，竟被林男丟包。

檢警查出，車內行車紀錄器音檔顯示，上車後前十分鐘兩人並無特殊互動，但最後2分鐘疑似溫男踢踹車門與椅背，發生「叩、叩、叩」碰撞聲。林男多次開口制止，甚至罵髒話並要求溫男立即下車，但溫男全程未發一語，更讓家屬充滿疑惑，質疑是否林男將人拖下車丟包。

林男往前開了1分鐘，就報案稱有人躺在台64線車道，警方到場時，溫男已經陸續遭到陳、邱、簡、魏等4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死，警詢後依過失致死罪嫌將林男等5人送辦。

