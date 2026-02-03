台64丟包釀死案疑點擴大 司機違規跨車隊接單遭罰9萬

多元計程車林姓司機在台64高架將溫姓乘客趕下車，溫男遭後方車輛輾斃。 （資料照片／王侑聖攝）





新北市台64線快速道路1月25日凌晨發生一起離奇死亡車禍。25歲溫姓男子搭乘多元計程車返家途中，行經高架路段時遭林姓司機趕下車，隨後被後方來車輾過身亡。案件原由司機說法指稱乘客酒後失控引發爭執，但警方調閱行車紀錄器後，發現溫男全程未與司機發生口角，也未主動要求下車，案情因此出現關鍵逆轉。

溫男為政治大學畢業生，現於鐵路警察局服替代役，原訂2月退伍。當晚他自台北市興隆路二段上車，友人中途下車後，車輛續往板橋長江路方向行駛。約凌晨2點多，計程車行經台64高架西行27.5公里處時，溫男突遭林姓司機要求下車，隨後在車道上遭4車輾過身亡。

林姓司機隨後報警，聲稱溫男酒醉踢椅背、雙方爆發口角，因此將車停靠路肩，溫男自行開門下車。然而警方還原車內影像後，發現與司機說法不符，溫男未出現滋擾行為，反而是被司機要求離車。

隨著案情發展，林姓司機背景與營運狀況也被稽查。台北市公運處表示，該車為多元化計程車，監理系統登錄隸屬皇冠大車隊，但實際卻加入「耐斯車隊」並透過與其合作的叫車平台 Bolt 接單，已違反「一車一車隊」規定。

公運處指出，車隊未落實查核車輛是否重複加入其他車隊，且駕駛未完成乘車服務、未善盡維持服務品質責任，已依《公路法》第56條與第77條裁處9萬元罰鍰，並要求車隊加強管理。至於是否進一步稽查派遣平台，公運處說明，現行法規下平台監管權責屬公路主管機關，後續將配合檢討相關制度。

此外，稽查也發現，林男同時涉及跨平台接單，Bolt 平台因未確實查核車輛車隊資格，另遭裁罰3萬元。（責任編輯：王晨芝）

