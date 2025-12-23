台64公車追撞轎車！女駕駛頭暈送醫 車損照曝光

黃婦的轎車遭追撞。（圖／翻攝畫面）





新北市一名柯姓男子駕駛公車，今天（23日）上午行經台64線快速道路東向24公里處時，不慎追撞前方黃姓女子所駕駛的雙B轎車，導致黃女頭暈不適，至於公車上的30多名乘客則並未受傷，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（23日）上午7時許，42歲柯姓男子駕駛公車載著30多位乘客，沿著台64線快速道路往新店方向行駛，行經東向24公里處時，卻不慎追撞前方駕駛白色雙B的52歲黃姓婦人。

柯男所駕駛的公車。（圖／翻攝畫面）

強大撞擊力導致公車右前車頭保險桿毀損，黃女轎車後車尾毀損，所幸公車上乘客均無大礙，僅黃婦頭暈不適，送醫後並無大礙，雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。

柯男所駕駛的公車。（圖／翻攝畫面）

