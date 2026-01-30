台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？

一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」

溫男遭丟包台64，最終遭輾斃。（圖／翻攝畫面）

回顧這起案件，溫姓男子25日凌晨從Bolt平台叫車，凌晨2時07分從台北市文山區興隆路二段上車，不過根據該名林姓司機的說法，上了台64快速道路後，因溫男喝醉酒踹椅背，才會和對方起口角，最後將對方趕下車。

廣告 廣告

不過警方進一步翻查行車紀錄器畫面，卻顯示在那段車程的12分鐘裡，溫男似乎沒有說話，然而，溫男家屬也提到，溫男平常不常喝酒，懷疑他並不是主動下車，而是遭拖下車的，目前檢警正對溫男遺體作解剖，釐清他生前是否有使用酒精或是其他藥物，結果尚未公布。

針對這起調查尚未明朗的案件，政大副教授兼學務長蔡炎龍認為，事件後來甚至被帶風向，將責任歸咎於溫男酒後和司機爭吵, 踢椅子、或弄髒車子，司機怕有人身安全，但他說：「不好意思，就算是這樣，真的把一位已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」

蔡炎龍指出，更何況在整段錄音檔中，溫男全程都是安靜的，似乎只有在司機請他不要踢車門或是椅子時說「好」，反而司機卻是髒話連篇；他認為，對於教過的學生離世，原本只有悲傷，「但，現在又多了一種憤怒。」

延伸閱讀

台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛

被丟包台64後遭輾斃！ Bolt高層發聲：司機已被停權

嫌深夜洗澡聲太吵！台南廚師持刀狂刺鄰居36刀慘死