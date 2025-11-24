台64塞爆不是車禍！觀音山隧道驚見「2隻黑豬暴走」 警方急追「掉豬車」來源

2隻黑豬闖入台64觀音山隧道，引發警方全線封閉進行圍捕。（翻攝畫面）

豬怎麼飄進隧道的？台64線快速道路今（24日）下午上演離奇一幕，觀音山隧道八里往新店方向驚見2隻黑豬在車道間狂奔，不僅嚇壞用路人，警方還緊急封閉東向全線車道圍捕，導致車流瞬間大塞車，事件曝光後引發網友熱議。

豬隻在隧道暴衝引恐慌 員警緊急出動圍捕

警方下午3時許接獲民眾報案，指稱隧道內有豬隻掉落並在內部亂竄。八里派出所警員立即趕到現場，為避免車輛撞上豬隻釀成事故，只能先封閉東向全線進行圍捕。

警方表示，兩隻黑豬在隧道內穿梭，行徑極具危險性。員警最後成功將牠們驅趕至非道路區域，並通報動保處協助後續處理，同時申請緩撞車到場協助警戒，避免二次意外。

豬怎麼掉進隧道？警方：調監視器抓「掉豬車」

目前蘆洲警方已調閱沿線監視器，追查疑似運輸豬隻過程中「掉落」的車輛。警方表示，後續將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，最高可處1萬8,000元。

東向車道全線封閉 民眾傻眼喊：竟被豬害到塞車？

事件造成東向車流一度壅塞，許多駕駛受困表示完全不知道前方發生什麼事，直到新聞曝出才驚呼：「第一次因為豬塞在隧道裡塞車！」

