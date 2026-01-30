台64多元計程車丟包乘客致死！叫車平台Bolt敷衍了事 政大法學院師長發聲了

溫男被林姓司機在台64線快速道路丟包，隨後遭4車輾過身亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市台64線快速道路西向路段於25日發生死亡車禍，25歲的溫姓男子搭乘多元計程車準備返家，途中司機疑似將溫男趕下車，導致溫男遭後車輾斃，多元計程車隸屬叫車平台Bolt，但Bolt在回應時一度僅稱「不便說明細節」，溫男畢業於政大，在校表現傑出，許多政大教授和眾多師長對於Bolt的不負責任都頗感憤怒。

丟包溫男的林姓駕駛隸屬叫車平台Bolt，Bolt發出聲明指稱，本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼；鑒於事件已進入司法階段，不便就相關細節進㇐步說明。

廣告 廣告

政治大學法學院副教授劉宏恩發文質疑，台64線快速道路上被林姓計程車司機丟包輾斃的政大畢業生是用Bolt叫的車，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」，他質疑，林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社？又假設林姓司機是自己個人車行，可是個人車行必須具備多年良好駕駛記錄(無違規記點和乘客申訴記錄或獲選優良司機)才有資格申請，依他這種不顧乘客危險的駕駛習性到底是怎麼申請到個人車行的？是哪個縣市政府交通局許可的？

劉宏恩指出，台64線自己也常常開，實在難以想像它哪裡有地方可能下車，因為人下了車就根本等於只能在車道上，你要告訴我林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，孰人能信？

他痛批，Bolt聲明「哀悼但不便說明」簡直莫名其妙！車是Bolt這邊派的，卻講著路人甲一般事不關己的話？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德喊話朝野在國防放下歧見：為子弟兵、守護主權爭取更多預算

6白委最後一天！民眾黨團拚《住宅法》、立委助理費修法三讀