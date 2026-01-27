台64奪命12分鐘曝！頂大役男詭異噤聲僅傳「叩叩」響 司機怒飆髒話趕人

社會中心／新北報導

溫姓替代役男被丟包在台64線上，遭4車輾過慘死。（圖／翻攝畫面）

擁有頂大雙學位的溫姓替代役男（22歲），25日凌晨酒後搭乘多元計程車，疑因踢踹椅背遭林姓司機丟包於台64線快速道路，隨後慘遭4車連環輾斃。檢警調查還原車內影像發現，溫男在車上的12分鐘內全程詭異噤聲，僅發出規律的「叩、叩」踢擊聲，最終遭憤怒的司機趕下車。檢方27日已進行解剖釐清死因及生前是否遭拖行，涉案5人訊後均獲交保。

這起震驚社會的台64線奪命案，隨著車內行車記錄器的曝光，揭露了死者溫男在生前最後12分鐘的詭異行徑。據了解，溫男於25日凌晨2時07分，在台北市文山區興隆路二段搭上由林姓男子駕駛的多元計程車，原本預定前往新北市板橋區長江路。起初的10分鐘，溫男坐在後座安靜無聲，並無任何異狀。

然而，當車程進行到第11分鐘時，車內突然傳出疑似踢擊車門或椅背的聲響。林姓司機隨即出聲提醒：「先生請不要踢我椅背。」豈料，溫男並未回應，緊接著在下一秒，車內又傳來連續三聲清晰的「叩、叩、叩」聲響，疑似溫男又補踹了幾腳。面對乘客持續的踢擊且全程不發一語的詭異狀態，司機情緒瞬間失控，無奈表示「你可以躺下但不要踹」，隨後爆粗口怒吼：「你給我下車！」

溫姓替代役慘被丟包在新北市台64線快速道路西向27.5公里處，被4車接連輾死。（圖／翻攝畫面）

最終，溫男於凌晨2時19分被趕下台64線快速道路的路肩。從發出第一聲踢擊到被趕下車，僅僅經過了2分鐘，而溫男從上車到下車的整整12分鐘內，除了製造出「叩、叩」聲響外，竟完全沒有說過一句話，行為相當反常。

林姓司機將人丟包後繼續行駛約1分鐘，才察覺不妥報警稱有人躺在高架道路上。無奈當警員趕抵現場時，溫男已遭到後方4輛來車（陳姓、邱姓、簡姓、魏姓駕駛）連環輾過，不僅頭部重創破裂，四肢更是嚴重扭曲變形，死狀悽慘。

檢警為釐清真相，於27日針對溫男遺體進行解剖，除了採集血液檢體確認酒精濃度與藥物反應，以解釋其生前「噤聲踢椅」的異常行為外，也將詳細檢視遺體傷痕，追查溫男下車時是否曾遭車輛拖行。全案經新北地檢署複訊後，依過失致死罪嫌將林姓司機及前兩輛肇事駕駛陳男、邱男諭令5萬元交保，後方兩輛駕駛簡男、魏男則以1萬元交保候傳。

