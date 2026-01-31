台64學霸丟包新畫面曝！7車主到案 司機要測謊

新北市 / 綜合報導

新北市中和區台64線死亡車禍，如今新畫面曝光，當時溫姓死者就躺臥在內側車道，一動也不動，行車紀錄器拍下，第2輛肇事的轎車還打起雙黃燈停靠路邊。檢警後續將此案列為重大刑案展開偵查，且涉嫌棄置致死的計程車林姓司機，事實上根本不隸屬於叫車平台BOLT合作的3個車隊。林姓司機的交保金額也從5萬提高至20萬元，但沒有限制出境出海，不過由於司機遺棄致死可能性升高，檢警也不排除對他進行測謊。

轎車行駛在快速道路內車道上，卻突然變換車道，仔細看內側車道上有人倒臥在地，一動也不動，這是台64丟包致死案，最新曝光的行車紀錄器。

員警VS.肇事駕駛說：「你剛剛有撞到他嗎。」其中一車駕駛不小心輾到人，相當慌張，25日這起死亡車禍，隨著偵辦進度案情也有新進展，25歲的溫姓死者被丟包後，共有7輛車行經，其中第1、2、6、7輛車，疑似未注意車前狀況不慎輾過，第3、4、5車則即時閃避，3車駕駛支後則曝光當時行車畫面。

當時溫姓死者，用的叫車平台就是BOLT，標榜APP設計將乘客駕駛安全，列為首要任務，不過卻傳出丟包的林姓駕駛，其實根本不隸屬於平台，合作的三個車隊。

台北市公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏說：「它的派遣，跟我們監理系統登錄的車隊是不符的，我們會針對這次派遣的耐斯(車隊)，裁罰3萬元以上，9萬元以下的罰鍰。」講開罰奈司3到9萬因為他沒有查清楚，司機是否隸屬其他車隊，林姓司機第一時間以5萬元交保，但由於本案疑點重重，檢警後續改列為「重大刑案」偵辦，交保金增加為20萬元，疑似他表示寒假有出國計畫，因此沒限制出境、出海，由於司機遺棄致死可能性升高，檢警不排除對他進行測謊。

