台64線丟包乘客命案延燒 政大教授怒批Bolt：以為是路人甲？

台64線丟包命案持續延燒，林姓男司所屬的叫車平台Bolt也遭到炎上。（示意圖，本刊資料照）

台64快速道路上日前發生多元計程車司機丟包乘客的命案事件，死者為畢業於政大、擁雙學士學位的溫姓替代役男，下個月即將退役，沒想卻因被丟包遭後方4台車輛輾斃，目前案件的疑點，檢調已著手調查釐清。而這起事件曝光後，林姓男司所屬的叫車平台Bolt第一次發出聲明，對這起事件深感哀痛與不捨，但鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。對此，政大法學院副教授劉宏恩今（30）日po文批評，「Bolt你以為自己是路人甲嗎？」

針對台64線丟包命案，劉宏恩今於臉書po文，提到政大畢業生是用Bolt叫的車，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」。他也提到自己常常開台64線，實在難以想像它哪裡有地方可能下車，因為人下了車就根本等於只能在車道上，「你要告訴我林姓司機『無法預見危險』、『非有意致乘客於危險中』，孰人能信？」

對於Bolt第一次發出的聲明，劉宏恩不滿再度po文，「Bolt聲明『哀悼但不便說明』簡直莫名其妙！車是你這邊派的，你卻講著路人甲一般事不關己的話？」「Bolt你以為自己是路人甲嗎？」劉宏恩更呼籲用戶解除Bolt的App，「既然乘客安全的事Bolt都覺得不便對消費者說明，那我們消費者就不便叫你Bolt的車 再見。」

Bolt後來又發出聲明，強調事故相關人員跟證據已在事發第一時間，由警方掌握與保全，Bolt作為平台，並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。聲明中也提到，道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，皆以最高標準嚴肅看待。

