台64線丟包命案若只聚焦「誰的錯」 教授示警：悲劇還是會再來

台64線日前發生多元計程車丟包乘客命案，引起許多人討論起相關制度問題。（翻攝畫面）

台64線日前發生多元計程車丟包乘客命案，由於案件有諸多疑點，檢調已著手偵辦調查。而這起悲劇曝光後引許多人討論，逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗今（30）日po文，指新聞媒體都聚焦在「司機有沒有錯」「平台有沒有責任」「誰該賠」「誰該被停權」。但如果我們只停在這裡，「下次悲劇還是會再來。」因這不是單一個人的問題，而是一個被制度默許的漏洞。

對於台64線乘客被丟包死亡的悲劇事件，侯勝宗今於臉書po文，提到結論不是誰的錯，而是制度的洞。他也分析列出4個重點，「重點一：平台真的只是『媒合者』嗎？」他認為當然不是，如果平台可以用演算法提高效率，卻不能用系統降低風險，那麼「我只是媒合」這句話，就只是責任外包。尤其在夜間、酒後、弱勢乘客、快速道路上下車這些高風險情境，平台如果只用「GPS到點＝行程結束」，卻沒有任何「乘客是否安全下車」的確認機制，那麼這個風險，遲早會爆。

侯勝宗提到「重點二：那車隊與車行就沒責任嗎？」他認為當然更不是，車隊應負擔的，是現場管理責任：高風險情境的教育訓練與演練、行程結束流程的抽查，申訴與事故的內部檢討與再訓練，出事時，不失聯、不切割的支援責任，否則，「有車隊」只剩下名義。

侯勝宗說道「重點三：國外怎麼做？其實早就不是新問題」，在英國、新加坡、澳洲、美國多個城市，政府早就不再接受「平台只是媒合」的說法。他們把平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核、保險責任。重點不是懲罰，而是「你既然能影響這趟行程，就必須為這趟行程的安全負責。」；「重點四：真正該補的，不是情緒，是制度」。

侯勝宗強調，關心這件事的人，現在最需要的做的，不是更多的獵巫，而是以下3件很務實的事，第一，把平台納入運輸安全監理：不是管價格，而是管安全流程、資料義務與事故回報；第二，把「安全下車」變成系統預設，而不是良心選項：高風險情境要有更強的確認與關懷機制；第三，讓車隊成為安全文化的守門員，而不是只會派車的中介人，其中司機素質把關與持續教育訓練，才是根本之道。

最後侯勝宗坦言，這起事件很痛。但如果只停在「誰錯了」，而不去問「為什麼這個錯誤會這麼容易發生」，那麼下一次，只是換一個人、換一條路、換一個家庭。平台帶來效率沒有錯，但效率不能用犧牲安全來交換。「真正成熟的社會，不是沒有事故，而是每一次事故，都能逼制度往前走一步。」

