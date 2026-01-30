台64線丟包案司機涉遺棄致死 交保金提高至20萬元

（中央社記者曹亞沿新北30日電）替代役溫男日前被計程車司機林男丟包在台64線，倒臥車道遭4車輾斃，司機被依過失致死罪送辦。檢方調查後認林男也涉遺棄致死罪，將交保金額從5萬元提高至20萬元。

25歲溫姓替代役男25日凌晨透過叫車平台Bolt搭多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段上，溫姓男子之後被後方4輛車輾斃。警方將林姓司機及輾斃溫姓男子的4名駕駛依涉過失致死罪送辦。新北地檢署訊後諭知林男5萬元交保，其餘駕駛則1至5萬元不等交保。

據了解，檢方27日會同法醫前往殯儀館解剖溫男遺體後，再度通知林男到案複訊，訊問後認為林男除涉過失致死之外，也涉及遺棄致死罪，斟酌案情後予以加保15萬元，共以20萬元交保。（編輯：林恕暉）1150130