台64線丟包案延燒！Bolt司機涉遺棄致死20萬交保 溫男政大教授接連發聲

台64線25歲溫姓男大生遭Bolt司機丟包慘死一案，從25日延燒至今。最新消息指出，林姓駕駛從原本的過失致死罪1萬元交保，27日在檢方、法醫解剖後，林男再度複訊，檢方認定其另涉遺棄致死罪，裁定交保金額提高至20萬元。據知，林男已經交保，並稱寒假已排好出遊行程。而過去溫男在政大的教授也不約而同跳出來發聲。





林男最初供稱，溫男因酒醉上車後情緒失控、不斷踢椅背，雙方發生口角，他才將對方放置於台64線後自行離去，並稱「1分鐘後良心不安」主動報警自首。

不過，檢警調閱行車紀錄器後發現，溫男實際上是與友人一同上車，友人先行下車後，車內並未出現激烈衝突畫面，溫男全程未明顯發聲，僅聽到司機要求「不要踢椅子，可以躺下」，隨後出現辱罵聲及車門開關聲，與司機說法存在明顯落差。

此外，警方比對溫男最後在台北市文山區的監視器畫面，顯示其並無明顯酒醉。相關毒物、酒測與法醫鑑定報告，仍須約2個月才能出爐，案情仍待釐清。

據了解，溫男為政治大學新聞系與企管系雙學位畢業，並鐵路警察局服役中，即將於2月底退伍，正積極準備求職。校內師長與替代役服務單位皆對其評價甚高，稱其認真負責、待人有禮，從未有鬧事紀錄。

多名政大教授近日陸續發聲哀悼。一名林姓教授指出，溫男英文名為Jason，大學期間即上修研究所全英文課程，積極參與課堂討論、演講、實習與研究活動。

蔡姓政大校務長也表示，同事曾請託他幫忙溫男撰寫推薦信，欲申請海外參訪團，但過去他就參加過學校「北美（南北加）青年訪問營」，曾至NVIDIA、Apple、Google等企業參訪，讓校務長認為對溫男而言「也太簡單」。他並表示，溫男時常協助校方撰寫新聞稿。最後他強調，無論任何情況，都不應將乘客丟在快速道路上。

政大傳播學院方姓教授也公開發聲，呼籲社會持續關注此案。她表示，溫男曾是她課堂上的學生，極為認真，並曾參與Podcast節目，分享「大學生心理假」研究經驗。她回憶，溫男在節目中曾提到：「作為新聞記者，我們要看到的是事件背後的隱情。」得知受害者是自己學生後，她感到難以承受，並希望大家能見隱情，「我們不知道車內外究竟發生什麼事，這讓人更加心痛。」

死者弟弟昨（30）日也發文追思，表示哥哥一直是他的榜樣。原本兩人相約觀看「Alex攀登台北101」活動，因天候不佳延期，改約隔日再一同前往，未料哥哥卻再也無法赴約。





