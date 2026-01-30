台64線丟包案引關注！6年前朱高正兒酒醉遭輾斃 肇事司機判刑理由曝

記者林盈君／台北報導

本月25日，25歲的溫姓替代役男，酒後搭乘多元計程車，遭丟包於台64線快速道路，慘遭4台汽車輾壓喪命。該事件引發輿論關注，丟包溫男的林姓司機、輾壓溫男的自小客車駕駛，分別以5萬、1萬元交保，但林姓司機供稱，當時與溫男發生爭執，才氣不過「請他下車」，但檢警調查行車紀錄器，發現溫男坐車的12分鐘內，並未開口說話，打臉司機的說法，目前檢調持續偵辦中。相似案例不只這一件，2020年1月間，前立委朱高正的兒子朱仰丘，酒後跳下計程車遭來車輾斃，輾壓的肇事駕駛被判刑。

廣告 廣告

前立委朱高正的兒子朱仰丘，酒後跳下計程車遭來車輾斃。（圖／資料照）

據了解，2020年1月13日晚間，朱仰丘與友人餐敘之後，酒後搭乘計程車返家，途中，朱仰丘突然跳下車，整個人醉倒趴在快車道上，約10分鐘之後，被易姓男駕駛的汽車輾過，傷重送醫不治。事件發生後，計程車司機沒事，但肇事駕駛易男被起訴，台北地院一審，依過失致死罪判刑8月。法官的理由是，易男超速行駛，根據交通事故調查報告顯示，車輛於輾壓朱男前未煞車，加上朱男身穿白衣，又無任何障礙物遮蔽，應可避免憾事發生，判定易男未注意車前狀況。

前立委朱高正的兒子朱仰丘，酒後跳下計程車遭來車輾斃，肇事的駕駛易男被起訴判刑。（圖／資料照）

上述案件，與台64線丟包案有些許不同，首先，林姓司機供稱「與溫男發生爭執，且他不斷用腳踢椅背」，因此怒斥對方後，才要求對方下車，但根據行車紀錄器（有聲音無畫面），溫男從頭到尾並未開口，因此林男的說法「發生爭執」顯然不成立；另外，林姓司機將人丟包在快速道路，對於醉酒及無行為能力的人而言非常危險，最終，溫男趴地遭車輛輾壓喪命。

台64線丟包案，溫男遭4車輾壓喪命，案件引發輿論關注。（圖／資料照）

目前檢調已介入偵辦，由普通的交通事故，改為「重大刑案」來偵辦，家屬也質疑，溫男是否被動的「被拖下車」？才導致悲劇發生？溫男當時是否已醉暈，完全無行為能力？還有待檢警深入調查。

台64線丟包案，溫男遭4車輾壓喪命，案件引發輿論關注。（圖／資料照）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

基隆民宅大火！現場頻傳爆炸聲響 視障老婦脫困、女兒疑受驚嚇昏厥

老夫婦揭真相！3學生默默救助受傷長者 宜蘭國中：讓世界多了點溫暖

台東民宅發生火警！濃煙狂竄現場畫面曝 消防員急佈水線灌救

台64線丟包案！政大學霸遭輾斃疑點重重 教授方念萱發文：真相是什麼？

