台64線丟包案！政大學霸遭輾斃疑點重重 教授方念萱發文：真相是什麼？

本月25日凌晨，25歲溫姓男子酒後搭乘多元計程車，卻遭林姓司機丟包在台64線快速道路，溫男慘遭4車輾過身亡。消息傳出後，溫男畢業的政大教授紛紛發文追悼，表示他是一位非常努力的學生，政大副教授兼學務長蔡炎龍發文指出，「年輕的生命離開，永遠是老師心中最大的痛」；政大教授方念萱也難過表示「真相是什麼？隱情是什麼？」最後懇請媒體持續追蹤，希望能查出真相。

台64線丟包案引發社會矚目，政大教授方念萱盼媒體持續追蹤。（圖／翻攝畫面）

據了解，台64線丟包案謎團重重，林姓司機供稱，因溫男酒醉與他發生爭吵，又用腳狂踹椅背，他才憤而將溫男請下車，然後擔心其安危，於1分鐘之後報警處理，但溫男早已被4車輾壓身亡。詭異的是，車內的行車紀錄器顯示（有聲音無畫面），當時車上溫男完全沒說話，只有林姓司機的怒斥聲，而溫男在車上的12分鐘，前10分鐘都是安靜無聲，直到最後2分鐘，才出現林姓司機的怒罵。

最後出現2次開門聲，1次疑似是溫男下車，1次疑似是林姓司機下車，但這樣卻與林姓司機說法相悖，林男辯稱，當時是下車察看溫男的狀況，見他倒地就駕車離去。因此本案有諸多疑點，首先是溫男與林姓司機爭吵？但行車紀錄器未顯示2人爭執聲；其次是溫男為何都未出聲？是否已泥醉到無法動彈說話？最後是林姓司機的供詞，溫男是否「被拖下車」？還需進一步釐清，目前檢警已將此案列為重大刑案，持續偵辦中。

而溫男畢業於政大，並擁有雙學士學位，成績優異、在學校評價極佳，師生對他的印象都是「溫和優雅、熱心助人」。溫男死訊傳出，政大教授方念萱難過發文，表示溫男之前是她的學生，評價其非常認真，曾於專題報導獲選在「願景工程」網站上刊出，更參加了podcast 節目受訪，大方暢談「大學生心理假」的經驗，最後她表示「在冬夜裡這樣驟然離世，真相是什麼？隱情是什麼？」希望媒體持續追蹤台64丟包案。

