台64線丟包案「行車紀錄內容」曝！司機說法有出入

社會中心／李汶臻報導

新北市台64線快速道路25日凌晨傳出死亡車禍，畢業於知名大學、且擁有雙學士學位的25歲替代役溫男，當晚搭乘多元計程車途中，疑與46歲林姓小黃司機發生口角，遭「丟包」下車。下車後沒多久，隨即遭4輛汽車連番輾過、當場斃命。全案有最新進展，檢警27日解剖遺體後，由交通意外改列為「重大刑案」；據消息指稱，調閱行車紀錄器後發現，車內實況與林姓司機的說法存在出入。





頂大役男「丟包」台64線案 改列重大刑案

為釐清溫男遭「丟包」時的身體狀態，檢警27日對溫男的遺體進行解剖，並採集血液等檢體。至於是否有藥物或酒精反應，還有待化驗結果進一步釐清，化驗結果約需2個月出爐。據《ETtoday新聞雲》報導，目前林姓司機車內的行車紀錄器，已送交「數位鑑識」分析。儘管林男已以5萬元交保，但全案已由「交通意外」改列為「重大刑案」，若調查認定涉及遺棄致死或強暴脅迫，將依法嚴辦。

廣告 廣告

台64線「丟包頂大役男」改列重大刑案！爆「司機有下車」行車紀錄器內容曝

行車紀錄器內容曝光，傳溫男遭輾斃前，有重機騎士路過目擊。（圖／翻攝畫面）





傳溫男遭輾斃前 有重機騎士路過目擊

此外，警方還掌握到另一最新線索，已找到一名事發前1分鐘、行經現場的大型重機騎士；但受限於車速與視線等因素，騎士無法確認溫男當下是在車道內站立或躺臥。

行車紀錄器內容曝光 與司機說法有出入

另一方面，檢警追查發現，林姓司機的說法存在諸多疑點，疑與行車記錄器內容有出入。《ETtoday新聞雲》報導稱，林男供稱是溫男自行要求下車，但行車紀錄器畫面僅錄到林男單方面喝斥、怒罵，未見溫男有任何回應；此外，紀錄器中出現兩次關門聲，顯示林男可能曾下車查看。對此，家屬質疑溫男是否可能遭司機強行拖下車。

而更令人不解的是，司機林男供稱溫男下車後，自己繼續往前行駛約1分鐘，就打110報案並聲稱有人躺在台64線快車道上。但由於溫男上車前並無明顯酒醉情形，下車後卻躺臥在快速道路上，情況相當反常。至於司機是否刻意隱瞞案情，以及事發當晚車上的實際情形究竟為何，則還須待檢警進一步釐清。

台64線「丟包頂大役男」改列重大刑案！爆「司機有下車」行車紀錄器內容曝

頂大替代役車內12分鐘「詭異噤聲」，司機說法疑點重重。（圖／翻攝畫面）

案情全回顧 溫男12分鐘全程「詭異噤聲」

回顧整起案件，溫男25日凌晨透過手機APP叫車，凌晨2時07分自台北市文山區興隆路上車，搭乘林姓男子駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋住處。溫男上車到案發的12分鐘內，全程未發一語。

但到了凌晨2時14分，車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響，司機當下出言相勸「先生請不要踢我椅背跟車門」、「你可以躺下，但不要踹」，但隨後車內仍傳出多次「叩、叩、叩」聲響。後續林姓司機疑似情緒激動、罵了髒話，並怒吼「你給我下車」。隨後溫男被趕下車，並被「丟包」在台64線高架橋上。溫男下車後，在凌晨2時19分遭第一輛車輾過，隨後在2分鐘內接連被3輛車輾壓，頭部重創、四肢變形。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：台64線「丟包頂大役男」改列重大刑案！爆「司機有下車」行車紀錄器內容曝

更多民視新聞報導

頂大男搭小黃命喪台64線！車內詭異聲2分鐘後被丟包

曹西平遺產安排內幕曝！律師點「這人」超關鍵

信義商圈空橋激戰！差22歲「姐弟情侶檔」下場曝

