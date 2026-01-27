台64線丟包頂大資優生「運將心虛報案」 警到現場…只見爆頭倒地屍

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，途中疑踢踹椅背，遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡車禍，一名畢業於北部頂尖大學、擁有雙學士學位的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車時，在車上因不明原因和46歲林姓司機發生爭吵，被司機趕下車丟包在快速道路上。儘管司機丟包乘客後自覺不妥、感到愧疚，並自行撥打110報案，不過警方趕到現場時，溫男已不幸遭4車輾斃。

據了解，死亡的溫男是擁有頂大雙學士學位的資優生，原本正在鐵路警察局服替代役，下個月就要退伍。鐵警護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男服役期間生活單純、作息正常，最近在準備工作面試，同梯役男得知噩耗後十分不捨，鐵警局長已在第一時間慰問家屬，後續將全力協助處理後續事宜。

該起案件發生於25日凌晨，當時溫男於休假期間至台北市文山區飲酒後，叫車欲返回新北市，行經台64線時，疑似因踢到林姓司機椅背，引起對方不滿，雙方進而發生爭執，最終林姓司機直接在台64線上將溫男趕下車，雖然不久後就因心生愧疚、擔心會出事而報案，不過警方趕赴現場時，溫男已遭輾斃。

警方表示，肇事的4名駕駛均稱因天色昏暗，未注意到溫男，警詢後連同將人趕下車的林姓司機等人皆依過失致死罪嫌送辦，林男則另依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，加總最重將吃上新台幣7,200元罰鍰。

