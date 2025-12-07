台64線中和段遊覽車高速自撞波及1車 駕駛疑恍神肇事受傷

撞擊當下讓全車乘客9人都嚇了一跳！昨（6日）深夜11點左右，台64線中和路段發生遊覽車自撞護欄的意外，司機疑似恍神肇事，零件噴飛還波及對向一輛自小客車導致無法行駛。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

據中和分局的調查，肇事的遊覽車駕駛姓許，現年60歲，當時駕駛遊覽車載著8名乘客，沿著板橋往新店方向行駛，途經中和交流道附近時突然失控。事故發生後，路過民眾目睹現場狀況立即報案，遊覽車噴飛的零件及護欄的碎片還噴到對向車道，釀成李男開的車當下無法行駛。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報後也派人車趕往救援，抵達檢傷發現許男右腿有擦挫傷，經包紮後緊急送往衛福部立雙和醫院救治，所幸無生命危險，遊覽車上的乘客則都沒有受傷，事發後已自行離開現場，許男、李男經檢測都沒有酒駕，目前警方已調閱相關監視器影像，以還原事發經過，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

