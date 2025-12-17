台64線主線八里到五股東行路段 12/17至27部分時段施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於今(17)日起至27日每天夜間10時至隔天早上6點，封閉台64線10K至0K主線東行路段辦理路面刨鋪作業，工程遇雨順延，提醒用路人遵守交通指揮或提前改道，改行替代道路，預計車程增加15至20分鐘。

北區分局指出，工程將封閉臨港大道往台64線0K東行入口，車輛行經該處，可由台15線中華路及龍米路銜接103縣道成泰路四段前往五股；封閉中華路二段往台64東行入口匝道部分，用路人可改行台15線中華路二段接至龍米路往五股；封閉台61線南下八里二往台64匝道部分，用路人可改行八里一匝道、忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股；封閉台61線北上八里二往台64匝道部分，用路人可改行八里一匝道至忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股；封閉觀音山6K東行入口匝道部分，可改由凌雲路三段往五股。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

