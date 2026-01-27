台64線主線八里到五股東、西行路段 2/3、4部分時段施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於2月3日、4日的每日夜間10點至翌日上午6點，封閉台64線0K至10K東、西行路段辦理路面檢核作業，作業遇雨順延，請用路人改走替代道路，約增加行車時間15至20分鐘。

北區分局表示，封閉臨港大道往台64線0K東行入口部分，車輛行經該處可由台15線中華路及龍米路銜接103縣道成泰路四段前往五股；封閉中華路二段往台64東行入口匝道部分，可改行台15線中華路二段接至龍米路往五股；封閉台61線南下八里二往台64匝道，改行八里一匝道往忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股；封閉台61線北上八里二往台64匝道，改行八里一匝道、忠孝路、觀海大道、台15線平面道路或台北港區商港路平面路往五股。

台64線西行路段部分，北區分局指出，施工時間為2月4日夜間10點至翌日清晨6點，施工期間封閉新五路3段往台64西行入口匝道，可續行疏洪北路、成泰路四段、台15線龍米路前往八里；封閉觀音山6K西行入口匝道部分，可改由凌雲路三段往八里；台64西行方向主線全數車輛將引導由五股10K成子寮下交流道，可改行103線成泰路四段接至龍米路往八里。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

