台64線主線八里到五股西行路段及東行觀音山匝道 12/10～20部分時段管制

〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於今(10)日起至12月20日，每日晚間10點至翌日上午6點，封閉台64線10K至0K主線西行路段及東行觀音山出入口匝道辦理路面刨鋪作業，工程遇雨順延，提醒用路人配合現場交通指揮，或提早改道，約增加車程15至20分鐘。

北區分局表示，將封閉新五路3段往台64西行入口匝道，用路人可續行疏洪北路、成泰路四段、台15線龍米路前往八里；封閉觀音山6K西行入口匝道部分，可改由凌雲路三段往八里；封閉觀音山6K東行入口匝道部分，可改由凌雲路三段往五股；封閉觀音山6K東行出口匝道部分，可續行台64線往五股一匝道；台64西行方向主線部分，車輛將引導由五股10K成子寮下交流道，可改行103線成泰路四段接至龍米路往八里。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

