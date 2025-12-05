台64線主線八里到五股西行路段 12/14~20部分時段施工管制
〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於12月14日至12月20日每天晚間10點至翌日清晨6點，封閉台64線10K至0K主線西行路段辦理路面刨鋪作業，工程如遇雨順延，請用路人提前改道，或改走替代道路，預計增加行車時間15至20分鐘。
北區分局表示，施工期間，封閉新五路3段往台64西行入口匝道，駕駛人可續行疏洪北路至成泰路四段、台15線龍米路前往八里；封閉觀音山6K西行入口匝道部分，駕駛人可改由凌雲路三段往八里：封閉台64西行方向主線部分，全數車輛將引導由五股10K成子寮下交流道，可改行103線成泰路四段接至龍米路往八里。
北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。
