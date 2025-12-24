台64線公車撞BMW 女駕駛輕傷30名乘客幸無礙

記者莊淇鈞／新北報導

遭撞的BMW受損情形。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路中和路段，昨天上午7時許，1名42歲柯男駕駛公車行經時，疑似前方1輛由52歲黃姓女子駕駛的BMW突切換車道，加上柯男疑未保持安全距離煞車不及發生追撞。所幸柯男及車上30多名乘客均未受傷，而黃女僅頭暈無外傷，雙方駕駛酒測值均為0毫克，確切肇責歸屬仍待警方後續調查釐清。

遭撞的公車受損情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時柯男開著中興巴士918路公車載著30多名乘客，沿台64線快速道路往新店方向行駛時，行經中和路段東向24公里處時，前方1輛由黃女駕駛的白色BMW突然向右切換車道，加上柯男疑因未保持安全距離見狀煞車不及，猛力追撞BMW車尾。

追撞事故造成BMW後車尾凹陷，公車前保險桿也毀損，所幸柯男及車上30多名乘客均未受傷，黃女雖無外傷但頭暈不適，由救護車送醫治療。警方獲報到場，雙方駕駛經酒測均未酒駕，後續警方已調閱相關影像還原事發經過，至於事故原因及肇事責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。

