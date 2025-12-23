台64線公車追撞BMW事故 女駕駛輕傷、30乘客無礙

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市台64線快速道路中和路段今天上午7時許發生公車追撞事故，柯姓司機行經該路段時，追撞前方黃女駕駛的BMW轎車，警消獲報趕抵時，發現黃女身體不適但不需送醫，至於柯男及公車上乘客並無受傷，事故原因仍有待調查。

中和警分局調查，42歲柯男駕駛中興巴士918號公車，由泰山區發車往新店區，而52歲黃女則駕駛BMW 330I前往台北市上班；柯男途中行經台64線24公里K中和路段時，疑因前方黃女突往右切變換車道，柯男煞車不及發生追撞，路過民眾見狀紛紛報案。

據知，警消趕抵現場時，發現黃女頭暈不適、不需送醫治療，而柯男及車上約30名乘客均無受傷，事故也造成公車右前車頭毀損，BMW車尾後嚴重凹陷；警方指出，雙方酒測值均為0毫克，已調閱相關影像還原事發經過，至於事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

