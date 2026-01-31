台64線冤死役男是大暖男！生前最後堅持「先送醉女回家」 同窗淚揭真相

社會中心／新北報導

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社二社）

台64線快速道路發生溫姓替代役男（25歲）25日遭計程車丟包，隨後不幸遭連環撞擊身亡的悲劇。溫男的大學同窗30日接受媒體訪問，強忍悲痛還原當晚關鍵時間軸，駁斥司機指控死者爛醉失控的說法。友人指出，溫男當晚展現紳士風度，堅持先將喝醉的女友人安全送回家後才獨自返家，且事發前11分鐘仍傳訊回報平安，未料這份體貼竟成為他人生最後的溫柔。

據溫男大學好友透露，事發當天凌晨他在Instagram限時動態看到溫男與朋友聚會。凌晨1時05分，溫男傳送語音訊息，友人隨即關心詢問：「你喝醉了嗎？」溫男於1時19分清楚回訊表示：「我沒有」。這段對話紀錄證實，直到事發前一刻，溫男的意識都相當清醒，並未如司機所言已陷入泥醉狀態。

台64線丟包案引發社會矚目。（圖／翻攝畫面）

友人進一步指出，溫男當晚的行為邏輯清晰且充滿體貼。他為了照顧同行喝醉的女性友人，特地先搭車將對方送回住處，確認安全後，才安排自己返回板橋家中。友人強調，如果溫男當時意識不清，根本無法做出「先送人再回家」的複雜判斷與決策。推測他當晚可能僅小酌一兩杯，絕對保有自主行為能力。

針對司機聲稱溫男在車上「酒醉鬧事、踢椅背」的說法，友人也提出質疑。他表示溫男平時待人和善、個性紳士，絕非會與人起爭執的類型。若溫男當時在車上有肢體動作，極可能身體不適在求救，或是失去意識後的無意識碰撞，而非惡意攻擊。如今這位頂大畢業、前途看好的暖男，僅因司機的惡意丟包而枉死，讓所有知情的好友與同儕都感到無比痛心與惋惜。

