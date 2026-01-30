台64線冤魂未散！惡質運將違法雙掛車隊接單 證照有效警員也無奈

社會中心／新北報導

林姓司機被查出違規掛2車隊。（圖／翻攝畫面）

台64線快速道路發生林姓計程車司機惡意丟包，導致溫姓乘客（25歲）遭後車輾斃慘劇。北市公運處調查發現，林姓司機違法同時掛靠兩個車隊接單。儘管主管機關已針對違規車隊開罰，但受限於現行法規，林男在法院判決確定前，其執業登記證無法被廢止，意味著他仍具備合法載客資格，引發輿論譁然。

根據《知新聞》報導，依規定計程車採取「一車一隊」原則，林姓司機原隸屬於「皇冠大車隊」，但該案卻是Bolt平台派遣，進一步追查更發現他同時加入了「耐斯車隊」。針對耐斯車隊未落實查核駕駛資格的疏失，台北市公運處表示將依《公路法》處以新台幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰。雖然Bolt平台已發聲致歉並將林男停權，各大相關車隊也將其除名，但行政裁罰僅能針對車隊疏失，無法立即剝奪司機的執業資格。

台64線丟包案引發社會矚目。（圖／翻攝畫面）

台北市警察交通大隊解釋，依據《道路交通管理處罰條例》第37條規定，計程車駕駛人必須經法院「有罪判決確定」後，主管機關才能廢止其執業登記。意即在漫長的司法審判期間，林姓司機的駕駛執照與執業登記證在法律上依然「有效」。

北市公運處坦言，雖然林男的肇事車輛目前已遭警方扣押，理論上處於「無車可開」的狀態，且無法透過正規派遣平台接單。但在證照尚未吊銷的情況下，法規無法完全阻止他向他人借車，或是避開平台系統，改以路邊攔車（私接）的方式繼續載客。面對此一法規空窗期，主管機關強調已要求北市所有車行提高警覺，嚴防該名爭議司機透過其他管道重操舊業。

