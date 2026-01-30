台64線司機丟包乘客遭輾亡 叫車平台Bolt發聲明致歉

來到台64線乘客被丟包輾斃的現場，以手電筒仔細查看，事發當地有兩線道，乘客被丟下車時應該是在路肩，卻不明原因出現在內側車道，最後不幸遭到後續通過的車輛輾斃。

台北市公運處進一步釐清，該名司機執業登記雖然未過期，但已違反多項規定。

台北市公共運輸處一般科科長洪瑜敏說明，「汽車在高快速道路上面有一些臨停或者是停車的狀況，這部分是可以處新台幣3千到6千元的罰鍰。」

派遣車輛的平台Bolt指出，對於這起嚴重事故表示哀痛與不捨，因案件進入刑事調查程序，將全力配合調查工作。

廣告 廣告

Bolt表示，第一時間知道該事件後已對司機進行停權處理，車輛有投保乘客第三責任險，因還涉及後方肇事4輛車輛，將待警方和刑事調查結果出爐。

北市計程車駕駛員職業工會呼籲，目前法規肇事駕駛與車隊都有責任，但卻無法約束派遣的平台，應修法督促讓平台更完善管理。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾認為，「我們交通部應該要跳出來，幾年前有開過這樣的會議，要把系統業者納管進來在計程車的管理裡面。」

交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦回應，「車隊還是要負相關的一個管理責任，違反《公路法》的情形，最重的罰鍰可以到9萬，並可以視情節，最重還可以廢止他的營業執照。」

這起不幸事件發生後，警方第一時間調閱畫面，只聽到司機說「先生請不要踢我椅背跟車門」，全程未有乘客溫姓男子回應。溫姓男子家屬透過民代發聲，對於有報導指乘客酒醉與司機衝突「這些不實指控」傷害，不亞於4台車輾過的痛。

溫姓男子母校政大學務長蔡炎龍也發文悼念，表示溫姓男子是非常優秀的學生，是學校想要培養出來的人才典範，對於意外哀痛，更對司機丟包行為感到憤怒。