台64線喪命政大畢業生是大暖男！友曝生前最後溫柔 警地毯式搜索：共有7輛車經過

新北市台64線快速道路上月（25日）凌晨發生一起死亡車禍。（翻攝畫面）

政大畢業的25歲學霸溫姓替代役男，上月25日在台64線快速道路遭司機丟包，後續遭4輛汽車輾斃慘死，引發社會關注。據了解，溫男大學同學出面駁斥司機指控死者爛醉失控的說法，指事發當天溫男先將喝醉的女友人安全送回家後，才獨自返家，卻沒想到這份體貼竟成為他人生最後的溫柔。

據《三立新聞》報導，溫男政大同窗好友透露，事發當天凌晨在Instagram限時動態看到溫男與朋友聚會，凌晨1時05分溫男還傳送語音訊息，他隨即關心詢問「你喝醉了嗎？」溫男於1時19分清楚回訊表示「我沒有」，質疑司機控溫男爛醉失控的說法，並進一步指出，事發當晚溫男還先暖心送女友人返家，才安排自己返回板橋家中，強調若溫男當時意識不清，根本無法做出「先送人再回家」的複雜判斷與決策。

由於事發路段為台64線高架橋，並未裝設監視器，警方只能採取地毯式搜索，透過過案發點前後路段的監視器，推測當時可能經過現場的轎車，共有7輛車在溫男被丟包後經過該路段。據了解，經過該路段的第3輛車的行車紀錄器，在該輛車之前已有2輛車經過，其中一輛已撞上溫男、停在路肩，另輛車則有發現路況有異狀，提早反應往右閃，未撞上溫男。

回顧整起事件，擁有頂大雙學士學位的溫男，酒後搭乘46歲林姓司機多元計程車返家，途中疑踢踹椅背，遭司機制止後被丟包在台64快速道路上，未料因醉臥在內側車道慘被後方4台車接連輾過慘死，讓大票知情好友與同儕感到痛心與惋惜。

