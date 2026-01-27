台64線奪命丟包案！頂大役男遭丟包輾斃前 詭異噤聲12分鐘真相待解

記者莊淇鈞／新北報導

溫男家屬抵達相驗解剖現場，悲痛相擁哭泣。（圖／記者 莊淇鈞攝影）

新北市台64線快速道路，前天（25日）凌晨，1名25歲的頂大替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，疑因踹車門及椅背遭駕駛制止後被丟包在台64路上，隨即遭4車輾過爆頭慘死。據了解，溫男上車後到被丟包的12分鐘裡，都詭異噤聲，只有疑似踢車門或椅背的「叩、叩、叩」聲響，檢警今天（27日）針對溫男遺體進行解剖，採集血液等檢體，力求還原當時溫男身體狀態，並持續釐清驗證司機林男所敘述當時車上的情形。

據了解，溫男前天凌晨利用手機APP叫車，在凌晨2時7分從台北市文山區興隆路二段某處上車，預定在板橋區長江路一段附近下車，溫男剛上車的前10分鐘都未發出聲響也未與司機林男交談，但第11分鐘開始，溫男疑踢了車門及椅背，司機林男出言相勸：「先生請不要踢我椅背跟車門。」，隨即車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響。

但司機林男疑不滿溫男繼續踢車門及椅背，再度向溫男提醒：「你可以躺下，但不要踹。」，後來乾脆罵了髒話後，對溫男表示：「你給我下車！」，而溫男就在凌晨2時19分被趕下車，整個過程溫男全程詭異噤聲。溫男被趕下車，林男開車離開約1分鐘後，才打110報案，稱有人躺在台64線快車道，請警方到場協助，但在警方到場前，溫男已經被4輛汽車陸續輾過，造成全身多處骨折爆頭慘死。

為了釐清溫男在丟包時的身心狀態，檢警為求慎重，今天對溫男的遺體進行解剖，並採集血液等檢體，以釐清當時溫男與林男爆發口角後下車時的身心狀態，解剖時溫男的家屬也低調到場，無法相信溫男死亡，相擁悲痛哭泣，場面令人鼻酸。

今天稍早前檢警會同法醫對溫男遺體進行解剖，採集血液等檢體，力求還原當時溫男身體狀態，而檢警將持續釐清驗證司機林男所敘述當時的情形，至於化驗報告出爐需2個月的時間。溫男的家屬在解剖現場也請求檢警，調查司機林男是否有將溫男拖下車的可能，溫男遺體解剖完後，已發還家屬回高雄處理後事。

