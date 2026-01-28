台64線役男遭輾斃內幕曝 2次關門聲！司機「有下車」見人躺車道就離去

林男駕駛的多元計程車，丟包溫男前被路口監視器拍下。讀者提供



詭異命案！一樁車禍卻可能變成「重大刑案」？新北市中和台64線快速道路25日凌晨，一位25歲溫姓替代役男搭多元計程車回家，在車內疑似酒醉發生踢椅背、車門等行為，被46歲林姓司機出言制止，因此發生爭執，林姓司機將溫姓役男丟包在快速道路上，最後慘遭4輛行經車輛輾斃。最新內幕曝光，車內行車紀錄器錄下2次開門聲，司機也坦言，溫男下車後，他也下車察看，看到溫男躺在車道上後，就逕自開車離開，約1分鐘後才打電話報警。

廣告 廣告

這一起全國關注的恐怖命案，在新北警中和分局鍥而不捨追查下，也逐漸找到蛛絲馬跡，拼湊出這一起詭異的多元計程車丟包車禍命案。

警方到場後發現溫男明顯死亡，立刻指揮其他車輛停下。讀者提供

警方調查，知名國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨與友人聚會完，從北市文山區興隆路2段一帶透過APP叫車，搭乘林男駕駛的多元計程車要返回板橋長江路一帶。警方近日也追查溫男上車時附近的監視器畫面，現有的畫面看起來，溫男當時看似沒有喝醉的情況。

中和分局將輾斃溫男的駕駛帶回調查。讀者提供

警方也聚焦溫男上車後的行為，從行車紀錄器中的錄音部分，只有錄到林男說：「先生請不要踢我椅背跟車門。」、「你可以躺下，但不要踹。」接下來林男罵髒話後就要求溫男：「你給我下車。」過程中也錄到多次「叩、叩、叩」聲響，疑似就是溫男腳踢椅背、車門的聲音。

但詭異的是，如果兩人發生爭執口角，為什麼溫男上車後，卻全程詭異噤聲，並未說出任何話語。另外，溫男被要求下車後，難道不會想跟司機提出要求或爭辯嗎？檢警認為，還原車內的所有關鍵細節將會是案件的重大突破。

台64線輾斃溫男的車輛。讀者提供

另外，行車記錄器還錄到2次關鍵的關車門聲音，林男也承認，溫男下車後，他也曾下車查看，但時間僅有短短數秒，林男稱看到溫男躺在車道上，就逕自開車離去。林男也稱1分鐘後就打電話報警，但警方到場時溫男已被4車連續輾過，溫男頭顱破裂、全身骨折慘死。

為了釐清溫男死因，以及遺體內是否有酒精或毒物反應，檢警昨天（1／27）上午會同法醫解剖遺體，並採集檢體化驗，不過相關報告可能需費時約2個月才能出爐。溫男家屬昨到場相擁悲痛哭泣，更請求檢警，調查林男是否有將溫男拖下車的可能。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬