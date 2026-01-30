台64線悲劇！Bolt駕駛涉丟包替代役男 平台：無行車紀錄器影像

一名頂尖大學畢業的替代役男子日前在台64線快速道路上，疑遭Bolt叫車平台派遣的多元計程車駕駛「丟包」後不幸喪命。對此，Bolt今日發表第二份聲明，表達哀悼與遺憾，並強調該案已進入司法調查階段，平台將全力配合，但行車紀錄器影像等關鍵證據已由警方掌握，Bolt並未持有相關資料。

溫男被計程車司機丟包在台64，後遭輾斃身亡。（圖／翻攝畫面）

Bolt在聲明中表示，對於1月25日發生的這起事故，平台深感痛心，並向逝者的家屬及親友致上最誠摯的慰問。Bolt確認，該行程確實透過平台進行預約，事發後已立即與合作車隊及主管機關保持聯繫，並提供必要的資訊與協助。目前，涉案的肇事駕駛已被停止在平台上的接單資格，後續處置將依司法調查結果進行。

廣告 廣告

Bolt並未持有行車紀錄器影像，相關影像資料將由調查機構依法處理。（圖／中天新聞）

針對外界關注的事故過程，Bolt表示，由於案件已進入司法調查，相關單位正釐清車內的實際情況，平台將持續配合並提供包括行程紀錄等所有相關資料。Bolt進一步說明，事故發生後，相關人員及證據已由警方即時保全，作為平台方，Bolt並未持有行車紀錄器影像，相關影像資料將由調查機構依法處理。

此外，Bolt強調，基於對司法程序及相關當事人的尊重，目前無法對未釐清的細節進一步評論。平台指出，保障道路安全一直是其核心原則，對於涉及生命安全的事件，Bolt始終以最嚴肅的態度面對，未來也將根據調查結果進行內部檢討與後續處理。Bolt最後表示，平台的心與受此不幸事件影響的家屬和親友同在，並將全力配合相關單位完成調查。

延伸閱讀

空軍上校遭吸收成共諜收134萬 最高院判11年定讞

影/新竹曳引車闖調撥車道！ 強行迴轉撞斷路樹

國10鼎金段嚴重車禍！貨櫃車釀連環撞 65歲駕駛慘死