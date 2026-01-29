台64線憾事／家屬質疑 25歲男遭拖下車遺棄致死

國立大學畢業擁有雙學士學位的25歲溫男，日前搭乘多元化計程車，卻疑似因踢司機座椅遭在台64線趕下車，隨後遭後方四車輾斃；家屬認為死者沒喝酒，質疑溫男是被拖下車遺棄致死，檢警已解剖送驗，待調查報告出爐查明死因。

事發位置是公路局監視器偵測死角，警方雖調多輛來往車輛行車記錄器，但現場影像還原困難；溫男當時頭顱破裂、全身多處骨折身亡，未送醫及抽血檢驗，警方已擴大追查至溫男在台北市上車地點調閱監視器，釐清溫男事發前有無飲酒及其他疑點。

據調查，溫男在鐵路警察局服替代役，預計下月25日退伍，本月25日凌晨2時許，溫男至台北市興隆路訪友後，搭46歲林姓男子駕駛的多元化計程車，要返回新北市板橋住處，車輛行經中和區台64快速道路，溫男在後座踢到林姓運將座椅。

警方依計程車行車記錄器所錄聲音，溫男上車後都未出聲，第11分鐘時疑欲躺平，踢到駕駛座椅背及車門，林男此時出聲「先生請不要踢我椅背跟車門。」接著車內又傳出多聲「叩、叩、叩」聲響。

「你可以躺下，但不要踹。」林男再度出言提醒，沒多久便對溫男罵髒話並要求「你給我下車」。依據開關門聲音，間隔8秒後，溫男下車，林男駛離後一分鐘，打110報案稱有人躺在快速道路上，請警方到場處理。警方8分鐘趕到，溫男已遭四輛汽車輾過身亡。

檢警27日解剖，並找到案發當時路過及對向車道來車記錄，但現場影像還原困難。事發地點位於台64線西行27.5公里處，該處是監視器偵測死角。

警方事後將林男及四名輾過死者的駕駛人，依過失致死罪嫌送辦，家屬質疑溫男是遭丟包遺棄致死，懷疑「外力介入」致溫男非自願下車，警方表示不排除任何可能性，正彙整所有蒐集到的零碎影像與相關證詞及證據；另解剖報告約兩個月後出爐。

由於林姓司機是加入Bolt叫車平台的駕駛，Bolt昨天回應，對於這起嚴重事故，深感哀痛與不捨，目前本案已進入刑事調查程序，將全力配合調查工作，鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便進一步對外說明。

