台64線憾事／丟包乘客 叫車平台：司機違反守則就停權

多元計程車業者丟包酒醉旅客事件引發社會關注，平台派車業者均表示，平台設有考核與汰除機制，一旦駕駛違反相關守則，即會停止派遣資格。

LINE GO回應指出，對於合作駕駛的行為管理，平台設有多重考核與汰除機制，包括透過系統監控與乘客回饋進行動態考核，任何不當行為都會直接影響駕駛的承接資格，並不定期進行實地品質稽查。平台也設有異常事件處理SOP，若司機在行程中發生異常狀況，能在最短時間內獲得後勤支援；若需即時處理，駕駛應優先考量環境安全性，並載往鄰近公共安全場所，如派出所，尋求第三方協助，避免在安全性有疑慮的環境中止行程。

廣告 廣告

Uber則指出，使用Uber App接案的合作車隊職業駕駛，須遵循車隊守則與平台社群指引，並恪遵當地交通法規；若駕駛違反相關守則，車隊得停止其使用Uber App接受派遣的資格。

至於旅客因為遭到計程車司機丟包而遭遇不幸致身亡情況下，叫車平台、司機或保險是否需要負責？產險業者指出，理賠關鍵不在於是否透過平台叫車，而在於事故是否仍與「搭乘行為」具有直接關聯。

產險業者指出，台灣多元計程車依法必須投保一五○萬元以上旅客責任保險，主要保障乘客在「搭乘車輛或上下車過程中」，因交通事故導致的身故、失能或醫療費用。

如果事故發生時，乘客仍在車內，或屬於上下車過程中，原則上可適用旅客責任保險，並搭配車輛的強制汽車責任保險進行理賠。但若司機已要求乘客下車，搭乘關係實際結束後，乘客在車外發生事故，是否仍能適用旅客責任保險；業者認為，須回歸個案事實與保單條款認定，實務上多半會轉為一般交通事故責任處理。

在此情況之下，實際撞擊乘客的車輛，其強制險與第三人責任險，將會成為主要的理賠來源。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋