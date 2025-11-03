台64線西向新店端匝道至板橋民生路匝道 今晚10點起至明早6點施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人注意，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段預定於今(4)日夜間10點至翌日清晨6點，於台64線西向28k新店端匝道至20.8k板橋民生路匝道段辦理路面施工作業，以維護道路品質，如遇雨順延，將針對施工路段進行交通管制，提醒用路人提前改道，或配合現場交通指揮。

改道部分，北區養護工程分局說，請由平面道路行駛至台64線新北環快江子翠匝道續行，行車時間約增加20分鐘。

廣告 廣告

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

颱風估週末生成「沿台灣東方北上」 氣象署曝距台最近時段

小心！東北角大雨不斷 濱海公路又見落石

非洲豬瘟排除人車豬感染源 應變中心：應來自未完全蒸煮廚餘

LTN投票箱》寧靜車廂被批不友善 高鐵該設立親子車廂嗎？

