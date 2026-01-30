台64線計程車丟包役男害命！交通部出手：最重可停業、廢照

即時中心／林耿郁報導

台64線計程車丟包替代役男致死事件持續延燒。交通部昨（30）天表示，與Bolt叫車平台合作的計程車隊，依法應負起司機與派遣系統的管理責任，若未落實監督，最高可處9萬元罰鍰，情節重大者甚至可停業；而Bolt的派遣與合作機制，也將一併納入調查。

據《聯合新聞網》報導，交通部指出，現行多元計程車與叫車平台多採「平台+車隊」合作模式，平台雖不直接僱用駕駛，但其派遣系統、合作車隊資格審查、營運監督，均屬營業計畫書核定內容。

主管機關可依此對車隊及其採用的平台系統進行監理與評鑑。若未善盡管理義務，依法可要求限期改善，並得停止受委託業務6個月至1年，甚至廢止營業執照。

本次社會矚目的案中，25歲溫姓替代役男日前透過Bolt叫車返家，卻遭多元計程車司機丟包於新北市台64線快速道路上，最終遭多輛車輾過不幸身亡，引發社會對叫車平台責任歸屬，以及司機監管漏洞的高度關注。

北市公運處調查指出，涉案司機同時隸屬耐斯車隊與皇冠大車隊，已違反「計程車駕駛僅可加入1個車隊」規定，顯示車隊未落實基本查核責任。北市公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，車隊對旗下司機的資格、隸屬狀況負有確認義務，耐斯車隊未盡管理之責，將依公路法裁處3至9萬元罰鍰。

洪瑜敏也強調，除車隊責任外，主管機關將同步釐清叫車平台的派遣流程是否存在疏失，包括是否確實掌握司機所屬車隊、是否符合核定營運條件，相關派遣行為已列為調查重點。

對此，Bolt再度發出聲明表示，平台並未持有或掌控行車記錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理；目前已停止肇事司機在Bolt平台上的接單資格，後續處置將待司法調查結果出爐，並全力配合相關調查。

