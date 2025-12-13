台64線貨車後斗驚見「平躺2人」！網嚇傻：是屍體嗎？

社會中心／張予柔報導



新北市快速道路台64線近日出現一起驚險畫面，有民眾直擊一輛行駛中的貨車不僅車內明顯超載，後方車斗竟還「躺著」兩名乘客，全程在快速道路上行駛，畫面曝光後立刻在社群平台掀起熱議，不少網友直言「這根本是在拿命開玩笑」也有人忍不住諷刺「看起來很懂規則，違法還鑽漏洞」。





台64線貨車驚見「兩具人體」平躺車斗！畫面曝光網嚇爛：這是屍體？

台64線上一輛行駛的貨車後方車斗上，竟有兩個人戴著安全帽躺平在底部。（圖／翻攝自 Threads ＠t.154_）

一名網友在Threads上分享了一段影片，拍攝地點位於台64線、靠近新北市板橋新埔交流道一帶。從畫面中可以看到，一輛貨車行駛在內側車道，駕駛座與副駕駛座竟擠滿超過3人，車內人數明顯超過一般標準；更誇張的是，貨車後方車斗竟平躺著兩名乘客，兩人戴著安全帽，身上反穿著米色雨衣，平躺在車斗底部。由於當時道路車速不慢，讓拍攝者驚喊「好嚇人」。

影片曝光後，有網友開玩笑表示「你要說他們不安全嗎？他們有戴安全帽」。（圖／翻攝自 Threads ＠t.154_）

影片曝光後，留言區瞬間炸鍋，有人開玩笑表示「你要說他們不安全嗎？他們有戴安全帽」、「他們可能知道後斗載人違法，所以乾脆躺平，讓人不好檢舉」、「只要有證據證明，車斗的兩位是沒有生命體徵的情況下，是不違法的」、「沒出事只是運氣好」、「這是屍體？」。對此，警方回應，目前尚未接獲相關檢舉或報案，但依影片內容判斷，該行為已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第3項，貨車行駛途中附載作業人員超過規定人數，或乘坐方式不符規定，依法可處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。





