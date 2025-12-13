台64線貨車車斗「躺兩人」 警：已違規最高可罰1萬8

新北市 / 綜合報導

來看到這個誇張畫面！有民眾行經新北市台64線的22.3K處，看到一輛小貨車車斗上躺著兩個人，這一幕讓他嚇壞了。

兩個頭戴安全帽的民眾躺在小貨車的後車斗上，就這樣被載著在路上行駛，但萬一車輛發生碰撞，這兩個人很有可能會被摔出車外，目擊民眾直呼太危險，轄區警方並未接獲相關報案，但貨車車斗載運人員已經違反交通法規，最高可開罰1萬8000元。

原始連結







更多華視新聞報導

離譜！ 宜蘭轎車路中臨停載人 「2女抱嬰兒」坐進後車廂

大貨車撞樹「車廂解體」波及騎士 一度造成交通癱瘓

貨車撞破地下道護欄肇逃！ 留滿地碎塊 騎士險摔

