台64線轎車追撞貨車「瞬間起火」 雙向車道全封大回堵

新北台64線觀音山隧道轎車追撞小貨車後起火。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線觀音山隧道26日上午9時許發生追撞車禍，28歲林姓男子駕駛轎車往八里方向行駛時，疑似未注意前方車況，追撞59歲蔡姓男子駕駛的小貨車，轎車車頭引擎室隨即起火燃燒，林男急忙拿出滅火器撲滅火勢，所幸事故未造成嚴重傷亡。

消防人員趕抵現場時，明火已被撲滅，但仍佈署水線進行降溫，確認無復燃風險。林男僅手腳輕微擦挫傷，蔡男亦有輕傷，雙方均拒絕送醫。

由於事故佔用隧道內雙線車道，導致台64線往八里方向一度全面無法通行，車流嚴重回堵。蘆洲警分局員警到場後，引導車輛由觀音山閘道下匝道離開主線，並同步管制觀音山閘道上匝道，另由緩撞車到場戒護，維持現場安全。

事故車輛於上午11時許完成拖吊，並清除路面油漬後恢復通行。詳細肇事原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

