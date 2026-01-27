台64線運將「丟包」替代役！頂大資優生遭輾斃爆頭亡 今將解剖釐清死因

記者莊淇鈞／新北報導

溫姓替代役慘被丟包在新北市台64線快速道路西向27.5公里處，被4車接連輾死。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向27.5公里附近，前天（25日）凌晨發生1起驚悚的死亡車禍，1名25歲的溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，疑似因口角，竟被林男直接丟包後倒臥在台64上，接著被陸續經過的4輛汽車輾過，當場爆頭慘死。據了解， 死者溫男是知名頂大資優生，擁有雙學士學位，目前正在鐵路警察服替代役，下個月就要退伍，正準備工作面試。今天（27日）上午，檢警將會同法醫對溫男遺體進行解剖，以釐清確切死因。

死亡車禍發生現場。（圖／翻攝畫面）

據了解，前天凌晨2時許，溫男從台北市文山區興隆路搭乘林男所駕駛的多元計程車，要返回新北市板橋住處；豈料，車輛行經台64線27.5公里中和路段附近，溫男在後座要躺下來時，先是多次踹到車門，被制止後竟猛踹駕駛林男的駕駛座椅背，雙方因此爆發口角，林男氣得直接將車停在路上，趕溫男下車後丟包。

警方通知相關駕駛到案說明，將林男等5人依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

接著溫男不明原因，直接橫躺在快車道，幾乎沒人看得見，沒多久就陸續被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，林男開走不久後內心愧疚、認為不妥，打110報案，卻為時已晚，警方趕到現場時，溫男四肢變形慘死路邊，是否有飲酒，今天將解剖採集血液等釐清。

而溫男是知名頂大畢業，擁有雙學士學位，在校成績優異，後來入伍成為鐵路警察替代役，母親盼不到他下個月退伍，先接到死訊，哭到崩潰癱軟，這個年難過。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男於114年10月9日分發至鐵路警察局服役，服役期間生活單純、作息正常，近期也正積極準備工作面試。同梯役男得知噩耗後皆感不捨，鐵路警察局局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，大隊也將全力協助家屬處理後續事宜。

轄區中和警方後續調閱當時輾過溫男停在現場的2車行車紀錄器，循線找到前2輛輾過溫男的駕駛，這4名駕駛均稱天色昏暗，未注意到溫男，詢後連同林姓運將，都被依過失致死罪移送新北檢。同時林男也被警方依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，加總最重將吃上新台幣7200元罰鍰。

林男等人經檢察官複訊後，林男、陳男、邱男訊後以5萬元交保；簡男、魏男以1萬元交保。今天上午檢警將會同法醫對溫男遺體進行解剖，以釐清確切死因。

