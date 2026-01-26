台64線醉男踢司機爆口角被趕下車 竟在車道「躺平」慘遭4車連環輾斃
新北市台64線快速道路昨（25日）凌晨發生一起詭異的死亡車禍事故，25歲溫姓男子酒後搭乘46歲林姓司機駕駛的多元計程車，2人在車上發生爭執，溫男被趕下車後，竟直接就躺在車道上，隨後遭後方駛來的4輛自小客車接連輾過慘死，警方目前已通知相關駕駛到案說明，後續將依過失致死罪嫌，將林男等5人移送新北地檢署偵辦。
據了解，溫男昨凌晨2時許，從北市文山區興隆路二段一帶搭乘林男駕駛的多元計程車要返回板橋，結果因為酒後想躺下休息，不慎踢到林男，2人因此在車上發生口角糾紛，車輛行經台64線27.5公里中和路段時，林男直接停車並將溫男趕下車，隨後就將車開走。
而被趕下車的溫男獨自留在車道上，不久後便不勝酒力直接躺在內側車道，隨後遭到39歲陳姓、26歲邱姓、54歲簡姓及45歲魏姓駕駛的車輛先後輾過而死亡，林男將車開走不久後認為不妥，便打110報警，結果警方趕到現場時，意外已經發生。
後續警方於現場完成勘驗、採證，並調閱監視器釐清案發過程，林男等5人將依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，另針對林男於快速道路違規停車及讓乘客下車、任意拒載乘客等違規行為開單舉發。
