台64線頂大生遭丟包命案 律師：司機恐涉「故意殺人罪」

震驚社會的台64線丟包乘客死亡案，檢警已將全案列為「重大刑案」並啟動數位鑑識。律師陳業鑫指出，案件性質已不再僅止於交通意外或單純糾紛，而是正式進入刑事責任與平台法律義務的檢驗階段，涉案的林姓司機行為，已具備「故意殺人罪」法律刑責；經營叫車服務的Bolt平台，恐怕也難以僅以「資訊媒合者」身分全身而退。

陳業鑫在臉書粉專「勞動達人-陳業鑫」發文指出，台64線屬於封閉式快速道路，夜間車速高、車流密集，且幾乎不存在行人避險空間。依一般駕駛人的基本認知，任何理性之人皆可預見，一名行人在深夜被遺留在此，必然因遭高速車流撞擊而死亡。

陳業鑫分析，依刑法區分，「過失致死」與「故意殺人」的關鍵，在於行為人對死亡結果是否具備「未必故意」，亦即是否明知結果極可能發生，卻仍容任其發生。在此情況下，若林姓司機仍選擇在該環境強迫或放任乘客下車，依法可認定其「明知死亡結果可能發生，且不違背其本意」，符合刑法第13條第2項所稱的「未必故意」。即便司機主張僅因口角或情緒失控，仍難否認其行為本質已屬極度危險的生命侵害行為。

陳業鑫表示，目前檢警進行的數位鑑識，重點即在釐清短短12分鐘的車程內，是否存在威脅、衝突或強制作為，受害者是否被司機「拖下車」將影響法律責任的評價。一旦檢警確認司機係明知死亡風險仍執意棄置，罪名將可能從過失致死（最高5年），甚至遺棄致死（無期徒刑或七年以上有期徒刑），直接上升至法定刑最重的故意殺人罪（死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑）。

另外，陳業鑫指出，除司機刑責外，叫車平台的責任也是本案焦點，平台常以定型化契約主張僅為「資訊媒合者」，但在台灣司法實務中，法院不太會接受這種試圖規避責任的切割，將著眼於實質關係，而非形式用語。

若平台具備司機資格審核、派案系統、費率制定、評價機制等實質控制力，司機又依賴平台取得報酬，形成經濟依附關係，則依法可能構成《民法》第188條所稱的「僱用人責任」。當司機於執行職務期間侵害乘客生命，依法應與司機負擔連帶損害賠償責任。

此外，依《消費者保護法》第7條，企業經營者對其提供之服務，應確保符合「符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性」。陳業鑫直言，若平台系統無法針對「行車途中於快速道路異常停靠」即時警示或介入，是否構成服務安全缺陷，也將成為審理重點。

